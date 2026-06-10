Capítulo 26 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 26 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Las mujeres planearon una cita para verse después de mucho tiempo, por eso Meral va a Amasia, pero no cuenta con que va a ver a Cemal y a su viejo amigo Necmi. Además, Raci le coquetea.
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44:35 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 26: Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
44:32
Capítulo 25
Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
44:34
Capítulo 24
Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
28:06
Capítulo 23
Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él
44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
Capítulo 26 El Juego de mi Destino: Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
Las mujeres planearon una cita para verse después de mucho tiempo, por eso Meral va a Amasia, pero no cuenta con que va a ver a Cemal y a su viejo amigo Necmi. Además, Raci le coquetea.