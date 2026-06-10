Capítulo 26 El Juego de mi Destino: Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal

Capítulo 26 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 26 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Las mujeres planearon una cita para verse después de mucho tiempo, por eso Meral va a Amasia, pero no cuenta con que va a ver a Cemal y a su viejo amigo Necmi. Además, Raci le coquetea.