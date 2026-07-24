Capítulo 48 El Juego de mi Destino: Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año

Capítulo 48 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 48 'El Juego de mi Destino'. Helín le dice a su cuñada que no entiende la razón de ese comportamiento de Cemal. Es por eso que Asiyé decide ir a buscarlo a la playa y pasan la tarde juntos. Ella sí sabe qué hay detrás de todo.