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Capítulo 48 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 48 'El Juego de mi Destino'. Helín le dice a su cuñada que no entiende la razón de ese comportamiento de Cemal. Es por eso que Asiyé decide ir a buscarlo a la playa y pasan la tarde juntos. Ella sí sabe qué hay detrás de todo.

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46:44 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 48: Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
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46:49
Capítulo 47
Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia
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46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
45. la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
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46:44
Capítulo 48
Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año

Capítulo 48 El Juego de mi Destino: Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año

Helín le dice a su cuñada que no entiende la razón de ese comportamiento de Cemal. Es por eso que Asiyé decide ir a buscarlo a la playa y pasan la tarde juntos. Ella sí sabe qué hay detrás de todo.

Por: Caracol Televisión
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46:49
Capítulo 47
Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia
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46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
45. la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
El juego de mi destino
44:32
Capítulo 44
Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga
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44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir
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Capítulo 42
Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa
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46:44
Capítulo 48
Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año