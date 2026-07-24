Capítulo 48 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 48 'El Juego de mi Destino'. Helín le dice a su cuñada que no entiende la razón de ese comportamiento de Cemal. Es por eso que Asiyé decide ir a buscarlo a la playa y pasan la tarde juntos. Ella sí sabe qué hay detrás de todo.
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46:44 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 48: Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
46:49
Capítulo 47
Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia
46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
46:44
Capítulo 48
Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
Capítulo 48 El Juego de mi Destino: Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
Helín le dice a su cuñada que no entiende la razón de ese comportamiento de Cemal. Es por eso que Asiyé decide ir a buscarlo a la playa y pasan la tarde juntos. Ella sí sabe qué hay detrás de todo.