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Capítulo 46 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 46 'El Juego de mi Destino'. Meral le dice a Mahir que no acepta que el salga con otra mujer, por eso le propone que le declare su amor a Asiyé. Él acepta y sigue el plan al pie de la letra, pero su amor no es correspondido.

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46:50 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 46: Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
45. la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
El juego de mi destino
44:32
Capítulo 44
Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga
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44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir
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46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón

Capítulo 46 El Juego de mi Destino: Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón

Meral le dice a Mahir que no acepta que el salga con otra mujer, por eso le propone que le declare su amor a Asiyé. Él acepta y sigue el plan al pie de la letra, pero su amor no es correspondido.

Por: Caracol Televisión
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45. la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
El juego de mi destino
44:32
Capítulo 44
Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga
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44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir
el juego.jpg
50:57
Capítulo 42
Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa
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52:26
Capítulo 41
Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio
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44:34
Capítulo 40
Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín
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46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón