46:50 min El Juego de mi Destino - Capítulo 46: Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón 44:32 Capítulo 45 la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel 44:32 Capítulo 44 Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga 44:41 Capítulo 43 Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir 46:50 Capítulo 46 Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón

Capítulo 46 El Juego de mi Destino: Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón Meral le dice a Mahir que no acepta que el salga con otra mujer, por eso le propone que le declare su amor a Asiyé. Él acepta y sigue el plan al pie de la letra, pero su amor no es correspondido.