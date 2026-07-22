Capítulo 46 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 46 'El Juego de mi Destino'. Meral le dice a Mahir que no acepta que el salga con otra mujer, por eso le propone que le declare su amor a Asiyé. Él acepta y sigue el plan al pie de la letra, pero su amor no es correspondido.
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46:50 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 46: Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
44:32
Capítulo 44
Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga
44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir
46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
Capítulo 46 El Juego de mi Destino: Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
Meral le dice a Mahir que no acepta que el salga con otra mujer, por eso le propone que le declare su amor a Asiyé. Él acepta y sigue el plan al pie de la letra, pero su amor no es correspondido.