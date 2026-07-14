Capítulo 41 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 41 'El Juego de mi Destino'. La mujer regresa de Amasya y le dice a Asiyé que sabe que asesinó a alguien. Cuando sale de casa, se encuentra con Cemal y le confiesa que le dirá toda la verdad a Helín, pero Nedret se interpone.
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52:26 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 41: Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio
44:34
Capítulo 40
Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín
48:32
Capítulo 39
Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal
44:23
Capítulo 38
Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
52:26
Capítulo 41
Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio
Capítulo 41 El Juego de mi Destino: Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio
La mujer regresa de Amasya y le dice a Asiyé que sabe que asesinó a alguien. Cuando sale de casa, se encuentra con Cemal y le confiesa que le dirá toda la verdad a Helín, pero Nedret se interpone.