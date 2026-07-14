Capítulo 41 El Juego de mi Destino: Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio

Capítulo 41 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 41 'El Juego de mi Destino'. La mujer regresa de Amasya y le dice a Asiyé que sabe que asesinó a alguien. Cuando sale de casa, se encuentra con Cemal y le confiesa que le dirá toda la verdad a Helín, pero Nedret se interpone.