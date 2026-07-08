Capítulo 38 El Juego de mi Destino: Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia

Capítulo 38 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 38 'El Juego de mi Destino'. La mujer desconfía de Raci y decide seguirlo, sin embargo, se da cuenta que de que él está en el casino y no le dijo mentiras. Harun descubre el secreto de su hijo y se enfrentan todos contra todos.