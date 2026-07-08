Capítulo 38 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 38 'El Juego de mi Destino'. La mujer desconfía de Raci y decide seguirlo, sin embargo, se da cuenta que de que él está en el casino y no le dijo mentiras. Harun descubre el secreto de su hijo y se enfrentan todos contra todos.
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44:23 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 38: Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
47:27
Capítulo 36
Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
40:14
Capítulo 35
Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
44:23
Capítulo 38
Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
Capítulo 38 El Juego de mi Destino: Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
La mujer desconfía de Raci y decide seguirlo, sin embargo, se da cuenta que de que él está en el casino y no le dijo mentiras. Harun descubre el secreto de su hijo y se enfrentan todos contra todos.