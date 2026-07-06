Capítulo 36 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 36 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Cemal se molesta y va a un bar, cuando el alcohol hace de las suyas, regresa a casa y le confiesa a Helín que extraña a su pareja del pasado y que, por culpa suya, terminó con ella.
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47:27 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 36: Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
40:14
Capítulo 35
Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
47:27
Capítulo 36
Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
Capítulo 36 El Juego de mi Destino: Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
Cemal se molesta y va a un bar, cuando el alcohol hace de las suyas, regresa a casa y le confiesa a Helín que extraña a su pareja del pasado y que, por culpa suya, terminó con ella.