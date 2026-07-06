Capítulo 36 El Juego de mi Destino: Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo

Capítulo 36 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 36 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Cemal se molesta y va a un bar, cuando el alcohol hace de las suyas, regresa a casa y le confiesa a Helín que extraña a su pareja del pasado y que, por culpa suya, terminó con ella.