Capítulo 33 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 33 'El Juego de mi Destino'. El hermano de Mahir le asegura que las cosas con Asiyé no van a ningún lado; le dice que debería viajar y conocer a alguien. Él lo hace y cree que llega la indicada, pero descubre que está casado.
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37:17 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 33: Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
44:07
Capítulo 32
Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
43:42
Capítulo 31
Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
43:59
Capítulo 30
Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé
37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
Capítulo 33 El Juego de mi Destino: Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
El hermano de Mahir le asegura que las cosas con Asiyé no van a ningún lado; le dice que debería viajar y conocer a alguien. Él lo hace y cree que llega la indicada, pero descubre que está casado.