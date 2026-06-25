Capítulo 33 El Juego de mi Destino: Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer

Capítulo 33 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 33 'El Juego de mi Destino'. El hermano de Mahir le asegura que las cosas con Asiyé no van a ningún lado; le dice que debería viajar y conocer a alguien. Él lo hace y cree que llega la indicada, pero descubre que está casado.