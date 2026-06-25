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Capítulo 33 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 33 'El Juego de mi Destino'. El hermano de Mahir le asegura que las cosas con Asiyé no van a ningún lado; le dice que debería viajar y conocer a alguien. Él lo hace y cree que llega la indicada, pero descubre que está casado.

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37:17 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 33: Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
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44:07
Capítulo 32
Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
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43:42
Capítulo 31
Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
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43:59
Capítulo 30
Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé
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37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer

Capítulo 33 El Juego de mi Destino: Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer

El hermano de Mahir le asegura que las cosas con Asiyé no van a ningún lado; le dice que debería viajar y conocer a alguien. Él lo hace y cree que llega la indicada, pero descubre que está casado.

Por: Caracol Televisión
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juego de mi destino.png
44:07
Capítulo 32
Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
juego de mi destino.png
43:42
Capítulo 31
Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
juego de mi destino.png
43:59
Capítulo 30
Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé
el juego de mi destino.png
39:15
Capítulo 29
Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis
CAP 28
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
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40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
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37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer