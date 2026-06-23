Capítulo 32 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 32 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Asiyé sale para distraerse y olvidar los problemas que tiene. Cemal, casualmente, la encuentra y hablan. Le dice que Helín intentó quitarse la vida y lo obligaron a estar con ella.
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44:07 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 32: Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
43:42
Capítulo 31
Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
43:59
Capítulo 30
Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé
39:15
Capítulo 29
Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis
44:07
Capítulo 32
Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
Capítulo 32 El Juego de mi Destino: Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
Asiyé sale para distraerse y olvidar los problemas que tiene. Cemal, casualmente, la encuentra y hablan. Le dice que Helín intentó quitarse la vida y lo obligaron a estar con ella.