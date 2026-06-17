Capítulo 29 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 29 'El Juego de mi Destino'. La familia tiene un lanzamiento de una obra de caridad; Harun le pide a Mahir que dé un discurso y aprovecha la oportunidad para decirle a Nergis que la ama y que hará una biblioteca con su nombre.
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39:15 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 29: Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
39:15
Capítulo 29
Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis
Capítulo 29 El Juego de mi Destino: Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis
La familia tiene un lanzamiento de una obra de caridad; Harun le pide a Mahir que dé un discurso y aprovecha la oportunidad para decirle a Nergis que la ama y que hará una biblioteca con su nombre.