Capítulo 29 El Juego de mi Destino: Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis

Capítulo 29 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 29 'El Juego de mi Destino'. La familia tiene un lanzamiento de una obra de caridad; Harun le pide a Mahir que dé un discurso y aprovecha la oportunidad para decirle a Nergis que la ama y que hará una biblioteca con su nombre.