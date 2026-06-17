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Capítulo 29 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 29 'El Juego de mi Destino'. La familia tiene un lanzamiento de una obra de caridad; Harun le pide a Mahir que dé un discurso y aprovecha la oportunidad para decirle a Nergis que la ama y que hará una biblioteca con su nombre.

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39:15 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 29: Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis
CAP 28
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
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40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
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44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
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39:15
Capítulo 29
Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis

Capítulo 29 El Juego de mi Destino: Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis

La familia tiene un lanzamiento de una obra de caridad; Harun le pide a Mahir que dé un discurso y aprovecha la oportunidad para decirle a Nergis que la ama y que hará una biblioteca con su nombre.

Por: Caracol Televisión
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CAP 28
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
juego de mi destino.png
40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
juego de mi destino.png
44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
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44:32
Capítulo 25
Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
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44:34
Capítulo 24
Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
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28:06
Capítulo 23
Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él
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39:15
Capítulo 29
Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis