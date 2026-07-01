Capítulo 35 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 35 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Helín y Asiyé hablan con Zahide y le exigen que les cuente cómo se enteró del secreto; ella dice que escuchó todo afuera de la cocina. Cemal se entera y se decepciona de los amores de su vida.
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40:14 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 35: Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
44:07
Capítulo 32
Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
40:14
Capítulo 35
Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
Capítulo 35 El Juego de mi Destino: Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
Helín y Asiyé hablan con Zahide y le exigen que les cuente cómo se enteró del secreto; ella dice que escuchó todo afuera de la cocina. Cemal se entera y se decepciona de los amores de su vida.