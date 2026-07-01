Capítulo 35 El Juego de mi Destino: Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín

Capítulo 35 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 35 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Helín y Asiyé hablan con Zahide y le exigen que les cuente cómo se enteró del secreto; ella dice que escuchó todo afuera de la cocina. Cemal se entera y se decepciona de los amores de su vida.