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Capítulo 37 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 37 'El Juego de mi Destino'. Asiyé se siente mal y debe recostarse. Cuando Mahir va al cuarto, descubre que tiene fiebre y va en búsqueda de un médico. Cemal se entera, va a cuidarla y le dice que se encargará de que esté bien.

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35:30 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 37: Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
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47:27
Capítulo 36
Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
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40:14
Capítulo 35
Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
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38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
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35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil

Capítulo 37 El Juego de mi Destino: Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil

Tras un tenso momento en el restaurante, Asiyé tiene una seria conversación con Mahir en donde le pregunta si se arrepiente de haber dicho que estaba casado con ella.

Por: Caracol Televisión
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47:27
Capítulo 36
Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
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40:14
Capítulo 35
Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
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38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
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37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
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44:07
Capítulo 32
Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
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43:42
Capítulo 31
Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
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35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil