Capítulo 37 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 37 'El Juego de mi Destino'. Asiyé se siente mal y debe recostarse. Cuando Mahir va al cuarto, descubre que tiene fiebre y va en búsqueda de un médico. Cemal se entera, va a cuidarla y le dice que se encargará de que esté bien.
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35:30 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 37: Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
47:27
Capítulo 36
Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
40:14
Capítulo 35
Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
Capítulo 37 El Juego de mi Destino: Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
Tras un tenso momento en el restaurante, Asiyé tiene una seria conversación con Mahir en donde le pregunta si se arrepiente de haber dicho que estaba casado con ella.