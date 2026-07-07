Capítulo 37 El Juego de mi Destino: Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil

Capítulo 37 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 37 'El Juego de mi Destino'. Asiyé se siente mal y debe recostarse. Cuando Mahir va al cuarto, descubre que tiene fiebre y va en búsqueda de un médico. Cemal se entera, va a cuidarla y le dice que se encargará de que esté bien.