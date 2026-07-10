44:34 min El Juego de mi Destino - Capítulo 40: Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín 48:32 Capítulo 39 Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal 44:23 Capítulo 38 Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia 35:30 Capítulo 37 Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil 44:34 Capítulo 40 Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín

Capítulo 40 El Juego de mi Destino: Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín Asiyé está en casa y llega su exesposo, él le dice que lo pensó muy bien y que es momento de que Helín sepa, realmente, quién es Asiyé y sus hijos. Nedret se entera de que Asiyé mató a una persona.