Capítulo 40 'El Juego de mi Destino', novela Caracol, completo y en español
Capítulo 40 'El Juego de mi Destino'. Asiyé está en casa y llega su exesposo, él le dice que lo pensó muy bien y que es momento de que Helín sepa, realmente, quién es Asiyé y sus hijos. Nedret se entera de que Asiyé mató a una persona.
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44:34 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 40: Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín
48:32
Capítulo 39
Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal
44:23
Capítulo 38
Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
44:34
Capítulo 40
Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín
Capítulo 40 El Juego de mi Destino: Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín
Asiyé está en casa y llega su exesposo, él le dice que lo pensó muy bien y que es momento de que Helín sepa, realmente, quién es Asiyé y sus hijos. Nedret se entera de que Asiyé mató a una persona.