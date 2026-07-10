Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Vuelta al mundial en 80 Risas
Hermana de Haaland
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 40 'El Juego de mi Destino', novela Caracol, completo y en español

Capítulo 40 'El Juego de mi Destino'. Asiyé está en casa y llega su exesposo, él le dice que lo pensó muy bien y que es momento de que Helín sepa, realmente, quién es Asiyé y sus hijos. Nedret se entera de que Asiyé mató a una persona.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:34 min
el juego de mi destino.png
El Juego de mi Destino - Capítulo 40: Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín
plantilla 1280 x 720 (6).png
48:32
Capítulo 39
Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal
plantilla 1280 x 720 (5).png
44:23
Capítulo 38
Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
plantilla 1280 x 720 (3).png
35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
el juego de mi destino.png
44:34
Capítulo 40
Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín

Capítulo 40 El Juego de mi Destino: Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín

Asiyé está en casa y llega su exesposo, él le dice que lo pensó muy bien y que es momento de que Helín sepa, realmente, quién es Asiyé y sus hijos. Nedret se entera de que Asiyé mató a una persona.

Por: Caracol Televisión
|
plantilla 1280 x 720 (6).png
48:32
Capítulo 39
Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal
plantilla 1280 x 720 (5).png
44:23
Capítulo 38
Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
plantilla 1280 x 720 (3).png
35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
plantilla 1280 x 720.png
47:27
Capítulo 36
Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
plantilla 1280 x 720 (12).png
40:14
Capítulo 35
Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
plantilla 1280 x 720 (8).png
38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
el juego de mi destino.png
44:34
Capítulo 40
Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín