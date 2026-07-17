44:32 min El Juego de mi Destino - Capítulo 44: Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga 44:41 Capítulo 43 Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir 50:57 Capítulo 42 Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa 52:26 Capítulo 41 Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio 44:32 Capítulo 44 Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga

Capítulo 44 El Juego de mi Destino: Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga En medio de una reunión familiar, Zahide revela que encontró a la mejor amiga de Asiye en una situación comprometedora con su esposo dentro de la habitación de un hotel. Rací llega justo a tiempo para aclarar la situación.