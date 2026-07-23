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Capítulo 47 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 219 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol. Tras varios días de no saber dónde estaba Arif, Soner y su colega deciden buscarlo por su propia cuenta, afortunadamente, su plan sale bien. Deniss se entera de que será hermana mayor.

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46:49 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 47: Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia
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46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
45. la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
El juego de mi destino
44:32
Capítulo 44
Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga
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46:49
Capítulo 47
Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia

Capítulo 47 El Juego de mi Destino: Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia

Durante la mañana, el pequeño está con un comportamiento extraño, pero no quiere decir qué fue lo que sucedió, hasta que confiesa que le contó a Emine la verdad de su mamá y que Mahir no es su padre.

Por: Caracol Televisión
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46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
45. la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
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Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
El juego de mi destino
44:32
Capítulo 44
Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga
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44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir
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50:57
Capítulo 42
Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa
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52:26
Capítulo 41
Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio
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46:49
Capítulo 47
Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia