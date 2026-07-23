46:49 min El Juego de mi Destino - Capítulo 47: Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia 46:50 Capítulo 46 Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón 44:32 Capítulo 45 la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel 44:32 Capítulo 44 Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga 46:49 Capítulo 47 Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia

Capítulo 47 El Juego de mi Destino: Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia Durante la mañana, el pequeño está con un comportamiento extraño, pero no quiere decir qué fue lo que sucedió, hasta que confiesa que le contó a Emine la verdad de su mamá y que Mahir no es su padre.