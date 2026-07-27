Capítulo 49 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 49 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. A la celebración llega İlayda y le dice a su familia que se casó con Necmi y que nadie podrá separarlos. Mientras tanto, Asiyé habla con Cemal en la habitación y Derrín los descubre.
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46:42 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 49: el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
46:44
Capítulo 48
Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
46:49
Capítulo 47
Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia
46:50
Capítulo 46
Mahir invita a Asiyé a una cena y ella le rompe el corazón
46:42
Capítulo 49
el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
Capítulo 49 El Juego de mi Destino: el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
A la celebración llega İlayda y le dice a su familia que se casó con Necmi y que nadie podrá separarlos. Mientras tanto, Asiyé habla con Cemal en la habitación y Derrín los descubre.