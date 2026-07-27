Capítulo 49 El Juego de mi Destino: el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera

Capítulo 49 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 49 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. A la celebración llega İlayda y le dice a su familia que se casó con Necmi y que nadie podrá separarlos. Mientras tanto, Asiyé habla con Cemal en la habitación y Derrín los descubre.