Capítulo 4 El Juego de mi Destino: Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo

Capítulo 4 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 4 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Asiyé visita a su ‘esposo’ en el hospital; no sabe que ya reaccionó y que si quiere seguir con la mentira, debe contarle por qué huye de la policía. Él la escucha y dice que sigan con la “relación”.