Capítulo 4 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 4 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Asiyé visita a su ‘esposo’ en el hospital; no sabe que ya reaccionó y que si quiere seguir con la mentira, debe contarle por qué huye de la policía. Él la escucha y dice que sigan con la “relación”.
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44:37 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 4: Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
44:45
Capítulo 3
Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
54:18
Capítulo 2
Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero
1:02:50
Capítulo 1
Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor
44:37
Capítulo 4
Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
Capítulo 4 El Juego de mi Destino: Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
Asiyé visita a su ‘esposo’ en el hospital; no sabe que ya reaccionó y que si quiere seguir con la mentira, debe contarle por qué huye de la policía. Él la escucha y dice que sigan con la “relación”.