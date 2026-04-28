Capítulo 1 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 1 'El Juego de mi Destino'. Nergis se dirige al vecindario para cuidar a su hermano, pero él decide quedarse con sus amigos. Uno de ellos intenta abusar a Nergis, pero se defiende y lo lastima. La familia se ve obligada a huir.
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1:02:50 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 1: Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor
Capítulo 1 El Juego de mi Destino: Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor
Nergis se dirige al vecindario para cuidar a su hermano, pero él decide quedarse con sus amigos. Uno de ellos intenta abusar a Nergis, pero se defiende y lo lastima. La familia se ve obligada a huir.