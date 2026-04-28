1:02:50 min El Juego de mi Destino - Capítulo 1: Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor

Capítulo 1 El Juego de mi Destino: Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor Nergis se dirige al vecindario para cuidar a su hermano, pero él decide quedarse con sus amigos. Uno de ellos intenta abusar a Nergis, pero se defiende y lo lastima. La familia se ve obligada a huir.