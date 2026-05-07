44:07 min El Juego de mi Destino - Capítulo 7: Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse 44:11 Capítulo 6 el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar 42:19 Capítulo 5 a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro 44:37 Capítulo 4 Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo 44:07 Capítulo 7 Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse

Capítulo 7 El Juego de mi Destino: Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse Nergis le devuelve un collar que le dio de pequeña a su padre para romper cualquier vínculo que los una; además, le confiesa a Asiye que se siente enojada por sus actos y no quiere tenerlo cerca.