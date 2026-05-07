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Capítulo 7 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español - CaracolTV
Nergis le devuelve un collar que le dio de pequeña a su padre para romper cualquier vínculo que los una; además, le confiesa a Asiye que se siente enojada por sus actos y no quiere tenerlo cerca.
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Capítulo 7 El Juego de mi Destino: Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse
44:07 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 7:
Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse
44:11
Capítulo 6
el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar
42:19
Capítulo 5
a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
44:37
Capítulo 4
Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
44:07
Capítulo 7
Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse
Capítulo 7 El Juego de mi Destino: Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse
Nergis le devuelve un collar que le dio de pequeña a su padre para romper cualquier vínculo que los una; además, le confiesa a Asiye que se siente enojada por sus actos y no quiere tenerlo cerca.
Por:
Caracol Televisión
|
7 de Mayo, 2026
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44:11
Capítulo 6
el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar
42:19
Capítulo 5
a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
44:37
Capítulo 4
Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
44:45
Capítulo 3
Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
54:18
Capítulo 2
Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero
1:02:50
Capítulo 1
Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor
44:07
Capítulo 7
Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse
El Juego de mi Destino
Capítulo 6 El Juego de mi Destino: el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar
El Juego de mi Destino
Capítulo 5 El Juego de mi Destino: a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
El Juego de mi Destino
Capítulo 4 El Juego de mi Destino: Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
El Juego de mi Destino
Capítulo 3 El Juego de mi Destino: Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
El Juego de mi Destino
Capítulo 2 El Juego de mi Destino: Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero
El Juego de mi Destino
Capítulo 1 El Juego de mi Destino: Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor
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