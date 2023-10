En Día a Día los ganadores de todas las temporadas de Yo Me Llamo se tomaron el set

Yo Me Llamo se ha convertido en uno de los programas preferidos por los televidentes colombianos, ya que no solo sorprende con el talento y presentaciones, sino que también por los comentarios de sus jurados, quienes en muchos casos generan controversia al estar en desacuerdo entre ellos con respecto a los shows de algunos imitadores. Es por ello que en Día a Día tuvimos a sus ganadores en cada una de las temporadas pasadas.

Una frase que se ha vuelto insignia del concurso musical ha estado a cargo de Amparo Grisales , una de sus jurados, quien se ha ganado el corazón de muchos de los apasionados por el Templo de la Imitación con su icónico: "me ericé".

Iniciamos con el que se llevó la victoria en la primera temporada, Yo Me Llamo Rafael Orozco , en el 2011 interpretado por Jorge Martínez, quien siguió haciendo el personaje por diez años, pero desde hace unos tiempo decidió hacer su carrera musical con su sello personal de 'Jorge Martínez El Intérprete', combinando composiciones propias con el ritmo que lo ha seducido: el vallenato. En la siguiente entrevista confesó que en sus presentaciones no solo canta sus nuevas canciones, sino que también le sigue dando gusto al público con las canciones de Rafael Orozco, aunque ya no caracterizado físicamente:

Seguimos con Manuel José o más recordado como Yo Me Llamo José José, quien en el 2012 sorprendió al país entero con su confesión de ser hijo del cantante original, de allí se desencadenaron varias controversias, pero eso no fue impedimento para que saliera a relucir todo su talento en el escenario llegando a ganar la segunda temporada y posteriormente la cuarta. Después de salir del programa decidió no seguir caracterizando al personaje, sino imponer su marca personal como Manuel José, aquí la entrevista:

La tercera edición se la tomó Daniel Mora con Yo Me Llamo Sandro, quien se ha dedicado a seguir interpretando el personaje después de salir del Templo de la Imitación, en esta entrevista nos confesó que aún se llama Sandro:

'Chente', en este caso Deybis Urrego, se llevó el título al mejor doble de Vicente Fernández también en la tercera temporada, sigue caracterizándose como el 'Charro de México' mezclado con su música propia, conservando la ranchera como género principal:

El reguetón se apoderó del título de la quinta versión con David Alsina como Yo Me Llamo Nicky Jam , mostrando una evolución desde la primera audición, lo que lo llevó a ganarse este premio. Actualmente, sigue representando al artista estadounidense, pero lo alterna con su carrera propia musical como Ditto on fire:

En el 2018, Robinson Silva se ganó el corazón de la mayoría de los televidentes del programa que lo eligieron como el ganador de la sexta temporada con temas como 'Nuestro juramento', 'Reminiscencias', entre otros del artista ecuatoriano. Su sencillez sigue intacta desde que ganó y hasta la fecha ya tiene más de 100 canciones compuestas por él como lo indica en esta entrevista:

El 2019 fue el año de Albert Sánchez al ganarse el premio de Yo Me Llamo imitando al brasilero Roberto Carlos; él actualmente sigue interpretando el personaje en sus presentaciones, pero está enfocado 100% en su marca personal en la que alterna con música popular, aquí nos cuenta más:

En el 2022 desde Armenia, Quindío, Alejandro León se hizo acreedor al título del doble exacto imitando al español Camilo Sesto. Recientemente sacó su primera canción con la que busca dejar un poco su imitación y darse a conocer con su nombre propio:

Finalmente, 'El Maestro' César Escola mencionó que todos, así no tengan la caracterización del personaje con el que ganaron, en sus voces se siguen llamando como su artista favorito.

