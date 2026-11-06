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Capítulo 41 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan se enferma y Toprak la cuida
En el Capítulo 41 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan se enferma y Toprak la cuida. Descubre aquí como reacciona Aydan cuando arruina sus planes.
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Destinos Cruzados
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Capítulos
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Capítulo 41 Destinos Cruzados : Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
48:36 min
Destinos Cruzados - Capítulo 41:
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Capítulo 41 Destinos Cruzados : Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Al ver a Fidan tan mareada y débil, Toprak se alarma de inmediato y le dice que no se preocupe, que descanse y que llamará a un médico para que la revise. Aydan creía que estaba mintiendo.
Por:
Caracol Televisión
|
6 de Noviembre, 2026
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48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados
Capítulo 40 Destinos Cruzados : Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados
Capítulo 39 Destinos Cruzados : Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados
Capítulo 38 Destinos Cruzados : Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados
Capítulo 37 Destinos Cruzados : Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados
Capítulo 36 Destinos Cruzados : Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados
Capítulo 35 Destinos Cruzados : Toprak busca hablar con Aydan
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