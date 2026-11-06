Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Capítulo 75 Yo Me Llamo
Incapacidad de 'Poncho' Zuleta
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 41 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan se enferma y Toprak la cuida

En el Capítulo 41 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan se enferma y Toprak la cuida. Descubre aquí como reacciona Aydan cuando arruina sus planes.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

48:36 min
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
Destinos Cruzados - Capítulo 41: Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida

Capítulo 41 Destinos Cruzados : Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida

Al ver a Fidan tan mareada y débil, Toprak se alarma de inmediato y le dice que no se preocupe, que descanse y que llamará a un médico para que la revise. Aydan creía que estaba mintiendo.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida