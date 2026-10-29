Capítulo 36 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Yalcin presiona a Aydan otra vez
En el Capítulo 36 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya. Descubre aquí la reacción de la mujer cuando ve que la situación se está saliendo de sus manos.
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48:31 min
Destinos Cruzados - Capítulo 36: Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Capítulo 36 Destinos Cruzados : Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Debido al fracaso de la boda, Yalcin descubre que Ayse planea regresar a Londres y amenaza nuevamente a Aydan para evitar que se vaya. De irse, destaparía todos sus secretos.