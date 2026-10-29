Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Capítulo 70 Yo Me Llamo
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 36 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Yalcin presiona a Aydan otra vez

En el Capítulo 36 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya. Descubre aquí la reacción de la mujer cuando ve que la situación se está saliendo de sus manos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

48:31 min
Destinos Cruzados cap 29-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 36: Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 26-10.png
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya

Capítulo 36 Destinos Cruzados : Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya

Debido al fracaso de la boda, Yalcin descubre que Ayse planea regresar a Londres y amenaza nuevamente a Aydan para evitar que se vaya. De irse, destaparía todos sus secretos.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 26-10.png
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados Cap 23-10.png
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados Cap 22-10.png
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya