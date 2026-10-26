Destinos Cruzados - Capítulo 33: Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda Capítulo 32 32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque 48:31 Capítulo 31 Yalcin quiere ir a la despedida de soltera Capítulo 30 Toprak se encuentra con un amigo del pasado Capítulo 33 Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda

Capítulo 33 Destinos Cruzados : Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda Justo cuando Fidan y Toprak se acercan a la casa donde vivieron antes se encuentran con Ali, que estaba buscándolos. Gracias a él, cambia el plan y vuelven a la boda del hombre con Aydan.