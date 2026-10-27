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Capítulo 34 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Aydan no se rinde

En el Capítulo 34 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Aydan no quiere rendirse con Toprak. Descubre aquí cómo sigue Toprak y si piensa aceptarla como esposa algún día.

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48:30 min
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 34: Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 26-10.png
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados Cap 23-10.png
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados Cap 22-10.png
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak

Capítulo 34 Destinos Cruzados : Aydan no quiere rendirse con Toprak

A pesar de que la rechazara en plena boda, Aydan piensa que de una forma u otra va a lograr que Toprak al fin la ame y seguirá insistiendo hasta que logre manipular su corazón y sea suyo.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 26-10.png
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados Cap 23-10.png
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados Cap 22-10.png
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak