48:30 min Destinos Cruzados - Capítulo 34: Aydan no quiere rendirse con Toprak Capítulo 33 Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda Capítulo 32 32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque 48:31 Capítulo 31 Yalcin quiere ir a la despedida de soltera 48:30 Capítulo 34 Aydan no quiere rendirse con Toprak

Capítulo 34 Destinos Cruzados : Aydan no quiere rendirse con Toprak A pesar de que la rechazara en plena boda, Aydan piensa que de una forma u otra va a lograr que Toprak al fin la ame y seguirá insistiendo hasta que logre manipular su corazón y sea suyo.