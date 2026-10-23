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Capítulo 32 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, Fidan y Toprak quedan atrapados en el bosque

En el Capítulo 32 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan y Toprak quedan atrapados en el bosque. Descubre aquí la reacción de la familia de Toprak cuando no los encuentran.

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Destinos Cruzados - Capítulo 32: 32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados Cap 22-10.png
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados Cap 23-10.png
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque

Capítulo 32 Destinos Cruzados : 32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque

Buscando la casa de los recuerdos de Toprak, el hombre, Fidan y Burak salen al bosque para ver si recuerda algo de su pasado. En medio del camino, el carro se descompone y quedan varados allí.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 22-10.png
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
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48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
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48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
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Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque