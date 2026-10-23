Capítulo 32 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, Fidan y Toprak quedan atrapados en el bosque
En el Capítulo 32 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan y Toprak quedan atrapados en el bosque. Descubre aquí la reacción de la familia de Toprak cuando no los encuentran.
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Destinos Cruzados - Capítulo 32: 32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Capítulo 32 Destinos Cruzados : 32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Buscando la casa de los recuerdos de Toprak, el hombre, Fidan y Burak salen al bosque para ver si recuerda algo de su pasado. En medio del camino, el carro se descompone y quedan varados allí.