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Capítulo 28 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak le dice a Aydan que no siente nada por ella
En el Capítulo 28 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak dice que no siente nada por Aydan. Descubre aquí la reacción de la mujer por el fuerte rechazo.
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Destinos Cruzados
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Capítulos
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Capítulo 28 Destinos Cruzados : Toprak dice que no siente nada por Aydan
48:36 min
Destinos Cruzados - Capítulo 28:
Toprak dice que no siente nada por Aydan
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
Capítulo 28 Destinos Cruzados : Toprak dice que no siente nada por Aydan
Toprak, cada vez más abrumado por las insistencias de Aydan, le dice que no siente nada por ella, que su matrimonio será solo un contrato para pagar su deuda y que no esperen nada más de él.
Por:
Caracol Televisión
|
19 de Octubre, 2026
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48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 27 Destinos Cruzados : Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 26 Destinos Cruzados : Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados
Capítulo 25 Destinos Cruzados : Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados
Capítulo 24 Destinos Cruzados : Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados
Capítulo 23 Destinos Cruzados : Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados
Capítulo 22 Destinos Cruzados : Burak encuentra la fotografía de Fidan
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