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Capítulo 28 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak le dice a Aydan que no siente nada por ella

En el Capítulo 28 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak dice que no siente nada por Aydan. Descubre aquí la reacción de la mujer por el fuerte rechazo.

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48:36 min
Destinos Cruzados cap 19-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 28: Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados Cap 16-10.png
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
Thumbnail
48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan

Capítulo 28 Destinos Cruzados : Toprak dice que no siente nada por Aydan

Toprak, cada vez más abrumado por las insistencias de Aydan, le dice que no siente nada por ella, que su matrimonio será solo un contrato para pagar su deuda y que no esperen nada más de él.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 16-10.png
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
Thumbnail
48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados Cap 9-10.png
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan