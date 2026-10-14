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Capítulo 25 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak se enferma

En el Capítulo 25 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Burak enferma justo cuando Fidan no está. Descubre la reacción de Aydan al ver que salió sin su permiso.

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48:30 min
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 25: Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados Cap 9-10.png
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está

Capítulo 25 Destinos Cruzados : Burak enferma justo cuando Fidan no está

El pequeño está probándose el traje para la boda cuando su tía lo nota extraño y descubre que tiene fiebre. Keriman, su hija y Aydan se preocupan, llaman al doctor y a Fidan, pero no la encuentran.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados Cap 9-10.png
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
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48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
Thumbnail
14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está