48:30 min Destinos Cruzados - Capítulo 25: Burak enferma justo cuando Fidan no está 8:07 Capítulo 24 Toprak se reencuentra con su hermana 48:29 Capítulo 23 Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle 48:27 Capítulo 22 Burak encuentra la fotografía de Fidan 48:30 Capítulo 25 Burak enferma justo cuando Fidan no está

Capítulo 25 Destinos Cruzados : Burak enferma justo cuando Fidan no está El pequeño está probándose el traje para la boda cuando su tía lo nota extraño y descubre que tiene fiebre. Keriman, su hija y Aydan se preocupan, llaman al doctor y a Fidan, pero no la encuentran.