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Capítulo 25 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak se enferma
En el Capítulo 25 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Burak enferma justo cuando Fidan no está. Descubre la reacción de Aydan al ver que salió sin su permiso.
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Capítulo 25 Destinos Cruzados : Burak enferma justo cuando Fidan no está
48:30 min
Destinos Cruzados - Capítulo 25:
Burak enferma justo cuando Fidan no está
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Capítulo 25 Destinos Cruzados : Burak enferma justo cuando Fidan no está
El pequeño está probándose el traje para la boda cuando su tía lo nota extraño y descubre que tiene fiebre. Keriman, su hija y Aydan se preocupan, llaman al doctor y a Fidan, pero no la encuentran.
Por:
Caracol Televisión
|
14 de Octubre, 2026
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8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados
Capítulo 24 Destinos Cruzados : Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados
Capítulo 23 Destinos Cruzados : Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados
Capítulo 22 Destinos Cruzados : Burak encuentra la fotografía de Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 21 Destinos Cruzados : Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
Destinos Cruzados
Capítulo 20 Destinos Cruzados : Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados
Capítulo 19 Destinos Cruzados : Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
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