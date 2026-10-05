Capítulo 19 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak abraza a Fidan
Capítulo 19 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo. Descubre aquí la reacción de ambos cuando comparten momentos juntos.
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48:35 min
Destinos Cruzados - Capítulo 19: Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Capítulo 19 Destinos Cruzados : Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Movida por la creencia de que es Neyat, Fidan cuida a Toprak para que ella y Burak pueda estar más tranquilos y cuando mejore puedan salir a la colina y volar la cometa.