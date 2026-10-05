48:35 min Destinos Cruzados - Capítulo 19: Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo 28:30 Capítulo 18 Fidan se desespera porque perdió su foto 48:29 Capítulo 17 Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak 48:32 Capítulo 16 Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento 48:35 Capítulo 19 Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo

Capítulo 19 Destinos Cruzados : Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo Movida por la creencia de que es Neyat, Fidan cuida a Toprak para que ella y Burak pueda estar más tranquilos y cuando mejore puedan salir a la colina y volar la cometa.