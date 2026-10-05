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Capítulo 19 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak abraza a Fidan

Capítulo 19 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo. Descubre aquí la reacción de ambos cuando comparten momentos juntos.

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48:35 min
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 19: Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados Cap 2-10.png
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
Destinos Cruzados Cap 1-10.png
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo

Capítulo 19 Destinos Cruzados : Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo

Movida por la creencia de que es Neyat, Fidan cuida a Toprak para que ella y Burak pueda estar más tranquilos y cuando mejore puedan salir a la colina y volar la cometa.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 2-10.png
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
Destinos Cruzados Cap 1-10.png
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo