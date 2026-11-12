48:37 min Destinos Cruzados - Capítulo 45: Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak 48:36 Capítulo 44 Toprak recuerda el aroma de las rosas 48:28 Capítulo 43 Burak prepara una sorpresa para Fidan 48:32 Capítulo 42 Burak quiere que Fidan se recupere 48:37 Capítulo 45 Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak

Capítulo 45 Destinos Cruzados : Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak Usando temas de trabajo como excusa, Aydan le pide a Toprak que tengan una breve reunión y se arregla especialmente para buscar atraerlo. Sin embargo, el hombre no se interesa y ella se enoja.