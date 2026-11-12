Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Corazón de Guerrero
Capítulo 79 Yo Me Llamo
🔴 EN VIVO Latin Grammy
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 45 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol gratis, Aydan fracasa conquistando a Toprak

En el Capítulo 45 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol gratis y en español, Aydan fracasa conquistando a Toprak. descubre la reacción de la mujer por ser constantemente rechazada.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

48:37 min
Destinos Cruzados Cap 12-11.png
Destinos Cruzados - Capítulo 45: Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
Destinos Cruzados Cap 11-11.png
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas
Destinos Cruzados Cap 10-11.png
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
Destinos Cruzados Cap 9-11.png
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados Cap 12-11.png
48:37
Capítulo 45
Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak

Capítulo 45 Destinos Cruzados : Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak

Usando temas de trabajo como excusa, Aydan le pide a Toprak que tengan una breve reunión y se arregla especialmente para buscar atraerlo. Sin embargo, el hombre no se interesa y ella se enoja.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 11-11.png
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas
Destinos Cruzados Cap 10-11.png
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
Destinos Cruzados Cap 9-11.png
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados Cap 12-11.png
48:37
Capítulo 45
Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak