48:02 min Destinos Cruzados - Capítulo 48: la señora Keriman encuentra la casa de Fidan 48:36 Capítulo 47 Keriman le pregunta a Halide por Fidan 27:30 Capítulo 46 Ayse sospecha de las intenciones de Aydan 48:37 Capítulo 45 Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak 48:02 Capítulo 48 la señora Keriman encuentra la casa de Fidan

Capítulo 48 Destinos Cruzados : la señora Keriman encuentra la casa de Fidan A pesar de los intentos de Ali por sabotear la investigación de Keriman, la señora encuentra la casa de Fidan y la mujer entra en pánico; sin embargo, Senay llega para salvarla fingiendo ser Fidan.