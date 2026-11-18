48:36 min Destinos Cruzados - Capítulo 47: Keriman le pregunta a Halide por Fidan 27:30 Capítulo 46 Ayse sospecha de las intenciones de Aydan 48:37 Capítulo 45 Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak 48:36 Capítulo 44 Toprak recuerda el aroma de las rosas 48:36 Capítulo 47 Keriman le pregunta a Halide por Fidan

Capítulo 47 Destinos Cruzados : Keriman le pregunta a Halide por Fidan Mientras Fidan le contaba un cuento a Burak para dormir, Toprak alcanza a escuchar como la mujer se despide del niño a través del cuento, como si tuviera que irse para siempre sin quererlo.