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Capítulo 47 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Keriman investiga a Fidan
En el Capítulo 47 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Keriman le pregunta a Halide por la identidad de la esposa de Toprak. Descubre aquí qué responde la señora.
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Capítulo 47 Destinos Cruzados : Keriman le pregunta a Halide por Fidan
48:36 min
Destinos Cruzados - Capítulo 47:
Keriman le pregunta a Halide por Fidan
27:30
Capítulo 46
Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
48:37
Capítulo 45
Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas
48:36
Capítulo 47
Keriman le pregunta a Halide por Fidan
Capítulo 47 Destinos Cruzados : Keriman le pregunta a Halide por Fidan
Mientras Fidan le contaba un cuento a Burak para dormir, Toprak alcanza a escuchar como la mujer se despide del niño a través del cuento, como si tuviera que irse para siempre sin quererlo.
Por:
Caracol Televisión
|
18 de Noviembre, 2026
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27:30
Capítulo 46
Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
48:37
Capítulo 45
Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
48:36
Capítulo 47
Keriman le pregunta a Halide por Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 46 Destinos Cruzados : Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 45 Destinos Cruzados : Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 44 Destinos Cruzados : Toprak recuerda el aroma de las rosas
Destinos Cruzados
Capítulo 43 Destinos Cruzados : Burak prepara una sorpresa para Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 42 Destinos Cruzados : Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados
Capítulo 41 Destinos Cruzados : Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
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