48:36 min Destinos Cruzados - Capítulo 44: Toprak recuerda el aroma de las rosas 48:28 Capítulo 43 Burak prepara una sorpresa para Fidan 48:32 Capítulo 42 Burak quiere que Fidan se recupere 48:36 Capítulo 41 Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida 48:36 Capítulo 44 Toprak recuerda el aroma de las rosas

Capítulo 44 Destinos Cruzados : Toprak recuerda el aroma de las rosas Toprak encuentra los nuevos rosales plantados en la mansión y siente que el aroma de las flores es familiar. No logra percibir algo relacionado a su olfato, pero concluye que le da paz y amor.