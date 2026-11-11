Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Yo Me Llamo
EN VIVO 🔴 ‘Yo Me Llamo’
Cómo votar en 'Yo Me Llamo Mini'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
¡Mario Pombo fue asesinado!

Capítulo 44 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak recuerda aroma de Fidan

En el Capítulo 44 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak recuerda aroma de Fidan. Descubre aquí cuál es y si lo relaciona con la mujer o no.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

48:36 min
Destinos Cruzados Cap 11-11.png
Destinos Cruzados - Capítulo 44: Toprak recuerda el aroma de las rosas
Destinos Cruzados Cap 10-11.png
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
Destinos Cruzados Cap 9-11.png
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados Cap 11-11.png
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas

Capítulo 44 Destinos Cruzados : Toprak recuerda el aroma de las rosas

Toprak encuentra los nuevos rosales plantados en la mansión y siente que el aroma de las flores es familiar. No logra percibir algo relacionado a su olfato, pero concluye que le da paz y amor.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 10-11.png
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
Destinos Cruzados Cap 9-11.png
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 11-11.png
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas