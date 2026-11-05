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Capítulo 40 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Ali engaña a Toprak

En el Capítulo 40 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Ali sigue engañando a Toprak. Descubre aquí la nueva mentira que logra construir.

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48:27 min
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
Destinos Cruzados - Capítulo 40: Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali

Capítulo 40 Destinos Cruzados : Toprak sigue siendo engañado por Ali

Toprak vuelve al vecindario donde estuvo antes del accidente para preguntarle a los vecinos si lo reconocen. Ali hace que una señora le mienta a Toprak diciendo que era Aydan con quien él vivía.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali