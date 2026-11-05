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Capítulo 40 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Ali engaña a Toprak
En el Capítulo 40 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Ali sigue engañando a Toprak. Descubre aquí la nueva mentira que logra construir.
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Caracol TV
/
Destinos Cruzados
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Capítulos
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Capítulo 40 Destinos Cruzados : Toprak sigue siendo engañado por Ali
48:27 min
Destinos Cruzados - Capítulo 40:
Toprak sigue siendo engañado por Ali
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Capítulo 40 Destinos Cruzados : Toprak sigue siendo engañado por Ali
Toprak vuelve al vecindario donde estuvo antes del accidente para preguntarle a los vecinos si lo reconocen. Ali hace que una señora le mienta a Toprak diciendo que era Aydan con quien él vivía.
Por:
Caracol Televisión
|
5 de Noviembre, 2026
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48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados
Capítulo 39 Destinos Cruzados : Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados
Capítulo 38 Destinos Cruzados : Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados
Capítulo 37 Destinos Cruzados : Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados
Capítulo 36 Destinos Cruzados : Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados
Capítulo 35 Destinos Cruzados : Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 34 Destinos Cruzados : Aydan no quiere rendirse con Toprak
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