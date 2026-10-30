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Capítulo 37 'Destinos cruzados', novela turca de Caracol en español, Ayse se queda más tiempo
En el Capítulo 37 de 'Destinos cruzados', novela turca de Caracol en español, Aydan logra que Ayse se quede más tiempo. Descubre aquí la reacción de Yalcin, el más interesado en su estadía.
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Caracol TV
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Destinos Cruzados
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Capítulos
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Capítulo 37 Destinos Cruzados : Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
48:35 min
Destinos Cruzados - Capítulo 37:
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Capítulo 37 Destinos Cruzados : Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Yalcin se decide a contar toda la verdad, creyendo que Ayse regresó finalmente a Londres, pero justo, cuando se escabulle en la mansión, ve como Aydan logró que su amada se quedara un tiempo más.
Por:
Caracol Televisión
|
30 de Octubre, 2026
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48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados
Capítulo 36 Destinos Cruzados : Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados
Capítulo 35 Destinos Cruzados : Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 34 Destinos Cruzados : Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 33 Destinos Cruzados : Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados
Capítulo 32 Destinos Cruzados : 32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados
Capítulo 31 Destinos Cruzados : Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
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