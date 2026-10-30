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Capítulo 37 'Destinos cruzados', novela turca de Caracol en español, Ayse se queda más tiempo

En el Capítulo 37 de 'Destinos cruzados', novela turca de Caracol en español, Aydan logra que Ayse se quede más tiempo. Descubre aquí la reacción de Yalcin, el más interesado en su estadía.

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48:35 min
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 37: Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo

Capítulo 37 Destinos Cruzados : Aydan logra que Ayse se quede más tiempo

Yalcin se decide a contar toda la verdad, creyendo que Ayse regresó finalmente a Londres, pero justo, cuando se escabulle en la mansión, ve como Aydan logró que su amada se quedara un tiempo más.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 26-10.png
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados Cap 23-10.png
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados Cap 22-10.png
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo