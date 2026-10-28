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Capítulo 35 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Aydan engaña a Toprak
En el Capítulo 35 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak busca hablar con Aydan y la mujer aprovecha para hacer su plan. Descubre aquí cuál es y si le funciona o no.
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Capítulo 35 Destinos Cruzados : Toprak busca hablar con Aydan
48:25 min
Destinos Cruzados - Capítulo 35:
Toprak busca hablar con Aydan
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Capítulo 35 Destinos Cruzados : Toprak busca hablar con Aydan
Luego de las insistencias de su madre, Toprak acepta llevar a Aydan a cenar para hablar de lo sucedido durante la boda fallida. La mujer está extasiada por ver que puede funcionar su plan.
Por:
Caracol Televisión
|
28 de Octubre, 2026
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48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 34 Destinos Cruzados : Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 33 Destinos Cruzados : Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados
Capítulo 32 Destinos Cruzados : 32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados
Capítulo 31 Destinos Cruzados : Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados
Capítulo 30 Destinos Cruzados : Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados
Capítulo 29 Destinos Cruzados : Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
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