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Capítulo 35 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Aydan engaña a Toprak

En el Capítulo 35 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak busca hablar con Aydan y la mujer aprovecha para hacer su plan. Descubre aquí cuál es y si le funciona o no.

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48:25 min
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 35: Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 26-10.png
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados Cap 23-10.png
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan

Capítulo 35 Destinos Cruzados : Toprak busca hablar con Aydan

Luego de las insistencias de su madre, Toprak acepta llevar a Aydan a cenar para hablar de lo sucedido durante la boda fallida. La mujer está extasiada por ver que puede funcionar su plan.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 26-10.png
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados Cap 23-10.png
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados Cap 22-10.png
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan