Capítulo 35 Destinos Cruzados : Toprak busca hablar con Aydan

Capítulo 35 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Aydan engaña a Toprak En el Capítulo 35 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak busca hablar con Aydan y la mujer aprovecha para hacer su plan. Descubre aquí cuál es y si le funciona o no.