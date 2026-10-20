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Capítulo 29 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan sospecha de Aydan

En el Capítulo 29 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan ve las pastillas que esconde Aydan. Descubre aquí su reacción al saber qué ocasionan las pastillas falsas.

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8:05 min
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 29: Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados Cap 16-10.png
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
Thumbnail
48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
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8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan

Capítulo 29 Destinos Cruzados : Fidan ve las pastillas que esconde Aydan

Viendo las actitudes extrañas de Aydan con el medicamento de Toprak, encuentra el frasco de las otras pastillas en la basura y comienza a investigar para saber cuál es su intención.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados Cap 16-10.png
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
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48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
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8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados Cap 9-10.png
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan