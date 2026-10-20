8:05 min Destinos Cruzados - Capítulo 29: Fidan ve las pastillas que esconde Aydan 48:36 Capítulo 28 Toprak dice que no siente nada por Aydan 48:37 Capítulo 27 Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak 48:34 Capítulo 26 Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak 8:05 Capítulo 29 Fidan ve las pastillas que esconde Aydan

Capítulo 29 Destinos Cruzados : Fidan ve las pastillas que esconde Aydan Viendo las actitudes extrañas de Aydan con el medicamento de Toprak, encuentra el frasco de las otras pastillas en la basura y comienza a investigar para saber cuál es su intención.