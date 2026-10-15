48:34 min Destinos Cruzados - Capítulo 26: Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak 48:30 Capítulo 25 Burak enferma justo cuando Fidan no está 8:07 Capítulo 24 Toprak se reencuentra con su hermana 48:29 Capítulo 23 Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle 48:34 Capítulo 26 Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak

Capítulo 26 Destinos Cruzados : Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak Fidan sigue preocupada y va a revisar a Burak, cuando escucha a Aydan gritándole y tratándolo horrible. De inmediato la llama y le ordena que no vuelva a hablarle así, pero Toprak las interrumpe.