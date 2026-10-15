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Capítulo 26 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak

En el Capítulo 26 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak. Descubre la reacción de la señora cuando quedan a solas.

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48:34 min
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Destinos Cruzados - Capítulo 26: Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados Cap 9-10.png
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Thumbnail
48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak

Capítulo 26 Destinos Cruzados : Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak

Fidan sigue preocupada y va a revisar a Burak, cuando escucha a Aydan gritándole y tratándolo horrible. De inmediato la llama y le ordena que no vuelva a hablarle así, pero Toprak las interrumpe.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados Cap 9-10.png
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
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48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
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14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
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48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak