8:07 min Destinos Cruzados - Capítulo 24: Toprak se reencuentra con su hermana 48:29 Capítulo 23 Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle 48:27 Capítulo 22 Burak encuentra la fotografía de Fidan 48:33 Capítulo 21 Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa 8:07 Capítulo 24 Toprak se reencuentra con su hermana

Capítulo 24 Destinos Cruzados : Toprak se reencuentra con su hermana La señora Keriman vuelve de su viaje con su otra hija Ayse para estar en la boda. La mujer, al ver su hermano, se pone eufórica de inmediato y promete ayudar con todos los preparativos.