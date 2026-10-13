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Capítulo 24 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak ve a su hermana

En el Capítulo 24 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak se reencuentra con su hermana. Descubre aquí la reacción de la mujer al ver que no la recuerda.

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8:07 min
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 24: Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados Cap 9-10.png
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
Thumbnail
48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana

Capítulo 24 Destinos Cruzados : Toprak se reencuentra con su hermana

La señora Keriman vuelve de su viaje con su otra hija Ayse para estar en la boda. La mujer, al ver su hermano, se pone eufórica de inmediato y promete ayudar con todos los preparativos.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 9-10.png
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
Thumbnail
48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
Thumbnail
14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados Cap 2-10.png
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana