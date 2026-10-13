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Capítulo 24 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak ve a su hermana
En el Capítulo 24 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak se reencuentra con su hermana. Descubre aquí la reacción de la mujer al ver que no la recuerda.
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Destinos Cruzados
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Capítulo 24 Destinos Cruzados : Toprak se reencuentra con su hermana
8:07 min
Destinos Cruzados - Capítulo 24:
Toprak se reencuentra con su hermana
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Capítulo 24 Destinos Cruzados : Toprak se reencuentra con su hermana
La señora Keriman vuelve de su viaje con su otra hija Ayse para estar en la boda. La mujer, al ver su hermano, se pone eufórica de inmediato y promete ayudar con todos los preparativos.
Por:
Caracol Televisión
|
13 de Octubre, 2026
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48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados
Capítulo 23 Destinos Cruzados : Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados
Capítulo 22 Destinos Cruzados : Burak encuentra la fotografía de Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 21 Destinos Cruzados : Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
Destinos Cruzados
Capítulo 20 Destinos Cruzados : Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados
Capítulo 19 Destinos Cruzados : Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados
Capítulo 18 Destinos Cruzados : Fidan se desespera porque perdió su foto
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