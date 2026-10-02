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Capítulo 18 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan pierde su foto
En el Capítulo 18 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan se desespera porque perdió su foto. descubre aquí quién fue el responsable de su desaparición.
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Capítulo 18 Destinos Cruzados : Fidan se desespera porque perdió su foto
28:30 min
Destinos Cruzados - Capítulo 18:
Fidan se desespera porque perdió su foto
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
Capítulo 18 Destinos Cruzados : Fidan se desespera porque perdió su foto
Ilusionada por hacer que Toprak recuerde su pasado con ella, Fidan busca el único recuerdo que le quedaba de su vida con su esposo. Como no logra encontrarla, se derrumba.
Por:
Caracol Televisión
|
2 de Octubre, 2026
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48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
Destinos Cruzados
Capítulo 17 Destinos Cruzados : Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 16 Destinos Cruzados : Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados
Capítulo 15 Destinos Cruzados : Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados
Capítulo 14 Destinos Cruzados : Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados
Capítulo 13 Destinos Cruzados : Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados
Capítulo 12 Destinos Cruzados : Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
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