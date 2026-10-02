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Capítulo 18 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan pierde su foto

En el Capítulo 18 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan se desespera porque perdió su foto. descubre aquí quién fue el responsable de su desaparición.

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28:30 min
Destinos Cruzados Cap 2-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 18: Fidan se desespera porque perdió su foto
Destinos Cruzados Cap 1-10.png
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados Cap 2-10.png
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto

Capítulo 18 Destinos Cruzados : Fidan se desespera porque perdió su foto

Ilusionada por hacer que Toprak recuerde su pasado con ella, Fidan busca el único recuerdo que le quedaba de su vida con su esposo. Como no logra encontrarla, se derrumba.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 1-10.png
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destinos Cruzados Cap 2-10.png
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto