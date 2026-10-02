28:30 min Destinos Cruzados - Capítulo 18: Fidan se desespera porque perdió su foto 48:29 Capítulo 17 Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak 48:32 Capítulo 16 Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento Capítulo 15 Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo 28:30 Capítulo 18 Fidan se desespera porque perdió su foto

Capítulo 18 Destinos Cruzados : Fidan se desespera porque perdió su foto Ilusionada por hacer que Toprak recuerde su pasado con ella, Fidan busca el único recuerdo que le quedaba de su vida con su esposo. Como no logra encontrarla, se derrumba.