48:32 min Destinos Cruzados - Capítulo 16: Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento Capítulo 15 Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo 50:30 Capítulo 14 Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado 50:33 Capítulo 13 Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado 48:32 Capítulo 16 Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento

Capítulo 16 Destinos Cruzados : Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento Aprovechando que Aydan y Keriman no están en casa, Burak le pide a Fidan que cene junto a él y Toprak en la mesa principal amenazando con hacer un berrinche. La mujer se queda y el niño la llama mamá.