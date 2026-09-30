Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la Caprichosa
🔴 En vivo 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 16 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español

Capítulo 16 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español. Burak llama mamá a Fidan. Descubre aquí la reacción de la mujer y Toprak ante la 'confusión' del niño.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

48:32 min
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 16: Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento

Capítulo 16 Destinos Cruzados : Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento

Aprovechando que Aydan y Keriman no están en casa, Burak le pide a Fidan que cene junto a él y Toprak en la mesa principal amenazando con hacer un berrinche. La mujer se queda y el niño la llama mamá.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento