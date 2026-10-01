48:29 min Destinos Cruzados - Capítulo 17: Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak 48:32 Capítulo 16 Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento Capítulo 15 Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo 50:30 Capítulo 14 Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado 48:29 Capítulo 17 Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak

Capítulo 17 Destinos Cruzados : Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak Fidan está segura de que el recuerdo del que habla Toprak es uno en el que ella estaba presente. Por eso corre a su casa en busca de una fotografía para intentar que la recuerde y puedan estar juntos.