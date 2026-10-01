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Capítulo 17 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Fidan busca foto con Toprak

Capítulo 17 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol , gratis y en español, Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak. Descubre aquí la reacción de la mujer al conseguirla y buscar a su esposo.

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48:29 min
Destinos Cruzados Cap 1-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 17: Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados Cap 1-10.png
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak

Capítulo 17 Destinos Cruzados : Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak

Fidan está segura de que el recuerdo del que habla Toprak es uno en el que ella estaba presente. Por eso corre a su casa en busca de una fotografía para intentar que la recuerde y puedan estar juntos.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 1-10.png
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak