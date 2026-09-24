50:16 min Destinos Cruzados - Capítulo 12: Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo 50:28 Capítulo 11 Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia 50:28 Capítulo 10 Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto 50:32 Capítulo 9 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor 50:16 Capítulo 12 Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo

Capítulo 12 Destinos Cruzados : Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo Aydan persigue a Toprak por la casa sospechando de su actitud, al llegar al edificio, espía y cuando ve a Yalcin recostado en una cama recuperándose de la herida, entra en pánico.