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Capítulo 12 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, Yalcin está vivo
En el Capítulo 12 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo. Descubre aquí su reacción y cómo planea solucionarlo.
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Destinos Cruzados
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Capítulo 12 Destinos Cruzados : Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
50:16 min
Destinos Cruzados - Capítulo 12:
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
50:32
Capítulo 9
Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Capítulo 12 Destinos Cruzados : Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Aydan persigue a Toprak por la casa sospechando de su actitud, al llegar al edificio, espía y cuando ve a Yalcin recostado en una cama recuperándose de la herida, entra en pánico.
Por:
Caracol Televisión
|
24 de Septiembre, 2026
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50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
50:32
Capítulo 9
Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destinos Cruzados
Capítulo 11 Destinos Cruzados : Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados
Capítulo 10 Destinos Cruzados : Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados
Capítulo 9 Destinos Cruzados : Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados
Capítulo 8 Destinos Cruzados : Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 7 Destinos Cruzados : Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados
Capítulo 6 Destinos Cruzados : Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
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