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Capítulo 12 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, Yalcin está vivo

En el Capítulo 12 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo. Descubre aquí su reacción y cómo planea solucionarlo.

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50:16 min
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 12: Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo

Capítulo 12 Destinos Cruzados : Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo

Aydan persigue a Toprak por la casa sospechando de su actitud, al llegar al edificio, espía y cuando ve a Yalcin recostado en una cama recuperándose de la herida, entra en pánico.

Por: Caracol Televisión
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Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados Cap 17 de Septiembre.png
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo