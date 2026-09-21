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Capítulo 9 Destinos Cruzados' novela turca de Caracol en español, Yalcin habla con Fidan

En el Capítulo 9 Destinos Cruzados' novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan es abordada por Yalcin y le pide que entregue un sobre a Toprak. Descubre aquí cómo reacciona el hombre al recibirlo.

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50:32 min
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 9:  Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados Cap 17 de Septiembre.png
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor

Capítulo 9 Destinos Cruzados :  Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor

Fidan sale de la mansión a buscar un medicamento para Halide. En ese momento, Yalcin la busca y le pide que le entregue un sobre con documentos a Toprak, sin embargo, ella no está muy segura.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados Cap 17 de Septiembre.png
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor