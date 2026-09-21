Capítulo 9 Destinos Cruzados' novela turca de Caracol en español, Yalcin habla con Fidan
En el Capítulo 9 Destinos Cruzados' novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan es abordada por Yalcin y le pide que entregue un sobre a Toprak. Descubre aquí cómo reacciona el hombre al recibirlo.
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Nos vemos luego
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50:32 min
Destinos Cruzados - Capítulo 9: Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
50:32
Capítulo 9
Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Capítulo 9 Destinos Cruzados : Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Fidan sale de la mansión a buscar un medicamento para Halide. En ese momento, Yalcin la busca y le pide que le entregue un sobre con documentos a Toprak, sin embargo, ella no está muy segura.