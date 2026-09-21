50:32 min Destinos Cruzados - Capítulo 9: Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor 50:43 Capítulo 8 Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak 50:24 Capítulo 7 Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat 50:15 Capítulo 6 Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida 50:32 Capítulo 9 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor

Capítulo 9 Destinos Cruzados : Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor Fidan sale de la mansión a buscar un medicamento para Halide. En ese momento, Yalcin la busca y le pide que le entregue un sobre con documentos a Toprak, sin embargo, ella no está muy segura.