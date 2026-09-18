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Capítulo 8 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 8 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak. Sigue aquí de cerca todas las similitudes que encuentra.

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50:43 min
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 8: Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados Cap 17 de Septiembre.png
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak

Capítulo 8 Destinos Cruzados : Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak

Gracias a todas las similitudes entre sus recuerdos y lo que observa, Fidan está muy afectada al tener a Toprak cerca. De igual forma, piensa que se está enloqueciendo y se asegura de que Neyat murió.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 17 de Septiembre.png
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos cruzados cap 9 de septiembre.png
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak