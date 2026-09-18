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Capítulo 8 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español
En el Capítulo 8 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak. Sigue aquí de cerca todas las similitudes que encuentra.
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Caracol TV
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Destinos Cruzados
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Capítulos
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Capítulo 8 Destinos Cruzados : Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
50:43 min
Destinos Cruzados - Capítulo 8:
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Capítulo 8 Destinos Cruzados : Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Gracias a todas las similitudes entre sus recuerdos y lo que observa, Fidan está muy afectada al tener a Toprak cerca. De igual forma, piensa que se está enloqueciendo y se asegura de que Neyat murió.
Por:
Caracol Televisión
|
18 de Septiembre, 2026
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50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 7 Destinos Cruzados : Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados
Capítulo 6 Destinos Cruzados : Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados
Capítulo 5 Destinos Cruzados : Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destinos Cruzados
Capítulo 4 Destinos Cruzados : Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 3 Destinos Cruzados : Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos Cruzados
Capítulo 2 Destinos Cruzados : Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
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