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Capítulo 6 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 6 de 'Destinos Cruzados, novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida. Descubre aquí cómo reacciona Aydan al ver a la mujer.

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Nos vemos luego
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50:15 min
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 6: Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida

Capítulo 6 Destinos Cruzados : Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida

Luego de evitar que sucediera una tragedia, Toprak recontrata a Fidan para que cuide de Borak ya que enferma por lo sensible que es. Fidan está feliz por el gran amor que tiene por el niño.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos cruzados cap 9 de septiembre.png
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Destinos cruzados cap 8 de septiembre.png
1:03:40
Capítulo 1
la historia comienza con un gran secreto
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida