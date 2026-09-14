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Capítulo 4 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 4 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol Televisión, gratis, completa y en español, Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan.

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50:42 min
Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 4: Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos cruzados cap 9 de septiembre.png
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Destinos cruzados cap 8 de septiembre.png
1:03:40
Capítulo 1
la historia comienza con un gran secreto
Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan

Capítulo 4 Destinos Cruzados : Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan

Al regresar a su casa, Burak se queda encerrado en su cuarto y se niega a levantarse y a comer. Al final se enferma y le da fiebre, y continúa llamando a Fidan hasta en los sueños.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos cruzados cap 9 de septiembre.png
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Destinos cruzados cap 8 de septiembre.png
1:03:40
Capítulo 1
la historia comienza con un gran secreto
Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan