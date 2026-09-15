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Capítulo 5 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 5 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Fidan y Burak vuelven a encontrarse. Descubre aquí cuál es la reacción de la famlia de Toprak al concer a Fidan.

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50:41 min
Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 5: Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos cruzados cap 9 de septiembre.png
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca

Capítulo 5 Destinos Cruzados : Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca

Zerrin sigue obligando a Fidan a casarse con Ercan mintiéndole a Toprak sobre la situación. Pero la mujer se entera de la enfermedad de Burak y va donde él, a pesar de las amenazas de su madrastra.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos cruzados cap 9 de septiembre.png
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Destinos cruzados cap 8 de septiembre.png
1:03:40
Capítulo 1
la historia comienza con un gran secreto
Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca