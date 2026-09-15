50:41 min Destinos Cruzados - Capítulo 5: Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca 50:42 Capítulo 4 Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan 50:29 Capítulo 3 Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo 1:03:34 Capítulo 2 Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan 50:41 Capítulo 5 Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca

Capítulo 5 Destinos Cruzados : Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca Zerrin sigue obligando a Fidan a casarse con Ercan mintiéndole a Toprak sobre la situación. Pero la mujer se entera de la enfermedad de Burak y va donde él, a pesar de las amenazas de su madrastra.