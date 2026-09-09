1:03:34 min Destinos Cruzados - Capítulo 2: Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan 1:03:40 Capítulo 1 la historia comienza con un gran secreto 1:03:34 Capítulo 2 Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan

Capítulo 2 Destinos Cruzados : Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan Luego de que Toprak salvara a Fidan en la casa de Ercan, el hombre despierta y busca la forma de vengarse, y a la vez, asegurarse de que Fidan no lo denuncie con la policía y se case con él.