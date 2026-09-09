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Capítulo 2 de 'Destinos Cruzados', novela turca de caracol, gratis y en español
En el capítulo 2 de 'Destinos Cruzados' novela turca de caracol, completo en español, Fidan debe seguir las órdenes de Ercan y casarse con él. Descubre aquí la razón.
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Capítulo 2 Destinos Cruzados : Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
1:03:34 min
Destinos Cruzados - Capítulo 2:
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
1:03:40
Capítulo 1
la historia comienza con un gran secreto
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Capítulo 2 Destinos Cruzados : Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Luego de que Toprak salvara a Fidan en la casa de Ercan, el hombre despierta y busca la forma de vengarse, y a la vez, asegurarse de que Fidan no lo denuncie con la policía y se case con él.
Por:
Caracol Televisión
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9 de Septiembre, 2026
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1:03:40
Capítulo 1
la historia comienza con un gran secreto
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 1 Destinos Cruzados : la historia comienza con un gran secreto
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