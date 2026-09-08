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Capítulo 1 de 'Destinos Cruzados', novela turca de caracol, gratis y en español
Capítulo 1 de 'Destinos Cruzados', novela turca de caracol, completa y en español, gran estreno. Descubre aquí esta historia llena de secretos.
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Capítulo 1 Destinos Cruzados : la historia comienza con un gran secreto
1:03:40 min
Destinos Cruzados - Capítulo 1:
la historia comienza con un gran secreto
Capítulo 1 Destinos Cruzados : la historia comienza con un gran secreto
Después de un accidente automovilístico, Fidan pierde a su familia y asume, después de 5 años, que están muertos. En realidad, Toprak estuvo en coma todo este tiempo y no recuerda su pasado.
Por:
Caracol Televisión
|
8 de Septiembre, 2026
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