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Capítulo 1 de 'Destinos Cruzados', novela turca de caracol, gratis y en español

Capítulo 1 de 'Destinos Cruzados', novela turca de caracol, completa y en español, gran estreno. Descubre aquí esta historia llena de secretos.

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1:03:40 min
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Destinos Cruzados - Capítulo 1: la historia comienza con un gran secreto

Capítulo 1 Destinos Cruzados : la historia comienza con un gran secreto

Después de un accidente automovilístico, Fidan pierde a su familia y asume, después de 5 años, que están muertos. En realidad, Toprak estuvo en coma todo este tiempo y no recuerda su pasado.

Por: Caracol Televisión
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