1:03:40 min Destinos Cruzados - Capítulo 1: la historia comienza con un gran secreto

Capítulo 1 Destinos Cruzados : la historia comienza con un gran secreto Después de un accidente automovilístico, Fidan pierde a su familia y asume, después de 5 años, que están muertos. En realidad, Toprak estuvo en coma todo este tiempo y no recuerda su pasado.