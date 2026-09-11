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Capítulo 3 Destinos Cruzados, novela turca de caracol, Aydan sospecha de Keriman

En 'Destinos Cruzados', novela turca de caracol, completa en español, Aydan siente que Keriman le oculta algo y la enfrenta al respecto. Descubre qué le responden.

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50:29 min
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 3: Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo
Destinos cruzados cap 9 de septiembre.png
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Destinos cruzados cap 8 de septiembre.png
1:03:40
Capítulo 1
la historia comienza con un gran secreto
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo

Capítulo 3 Destinos Cruzados : Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo

Fidan logra encontrarse con Burak y escapar de Ecmel, huyen corriendo por el bosque, pero los hombres les están pisando los talones. Detrás de ellos va Toprak desesperado por encontrar a su hijo.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos cruzados cap 9 de septiembre.png
1:03:34
Capítulo 2
Ercan hará todo lo necesario para casarse con Fidan
Destinos cruzados cap 8 de septiembre.png
1:03:40
Capítulo 1
la historia comienza con un gran secreto
Destinos Cruzados Cap 11 de septiembre.png
50:29
Capítulo 3
Aydan sospecha que Keriman le está ocultando algo