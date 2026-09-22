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Capítulo 10 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak ve a Yalcin

En el Capítulo 10 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto. Descubre aquí quién está detrás del ataque.

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50:28 min
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 10: Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados Cap 17 de Septiembre.png
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto

Capítulo 10 Destinos Cruzados : Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto

Ansioso por el encuentro, Toprak sale a verse con Yalcin y averiguar más de su pasado. Aydan se entera, busca la forma de detenerlo y ocultar lo que quiera revelarle a Toprak.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados Cap 17 de Septiembre.png
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destinos Cruzados Cap 14 de septiembre.png
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto