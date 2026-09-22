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Capítulo 10 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak ve a Yalcin
En el Capítulo 10 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto. Descubre aquí quién está detrás del ataque.
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Capítulo 10 Destinos Cruzados : Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
50:28 min
Destinos Cruzados - Capítulo 10:
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
50:32
Capítulo 9
Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Capítulo 10 Destinos Cruzados : Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Ansioso por el encuentro, Toprak sale a verse con Yalcin y averiguar más de su pasado. Aydan se entera, busca la forma de detenerlo y ocultar lo que quiera revelarle a Toprak.
Por:
Caracol Televisión
|
22 de Septiembre, 2026
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50:32
Capítulo 9
Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
50:42
Capítulo 4
Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados
Capítulo 9 Destinos Cruzados : Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados
Capítulo 8 Destinos Cruzados : Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 7 Destinos Cruzados : Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados
Capítulo 6 Destinos Cruzados : Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados
Capítulo 5 Destinos Cruzados : Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destinos Cruzados
Capítulo 4 Destinos Cruzados : Burak se enferma de tristeza por estar lejos de Fidan
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