50:28 min Destinos Cruzados - Capítulo 10: Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto 50:32 Capítulo 9 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor 50:43 Capítulo 8 Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak 50:24 Capítulo 7 Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat 50:28 Capítulo 10 Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto

Capítulo 10 Destinos Cruzados : Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto Ansioso por el encuentro, Toprak sale a verse con Yalcin y averiguar más de su pasado. Aydan se entera, busca la forma de detenerlo y ocultar lo que quiera revelarle a Toprak.